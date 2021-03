Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen warten auf Fed-Signale

Die asiatischen Börsen sind am Mittwoch zunächst in Wartestellung gegangen. Im Laufe des Tages geht die zweitätige Sitzung der US-Notenbank Fed zu Ende, von der sich die Anleger Signale auf eine schnellere Normalisierung der Geldpolitik erhoffen. „Wir erwarten, dass (Vorsitzender Jerome) Powell darauf hinweist, dass die Fed die Instrumente hat, um zu intervenieren, wenn der Anleihemarkt ungeordnet wird oder die wirtschaftliche Erholung bremst“, schrieben die Analysten der Commonwealth Bank of Australia. „Aber wir erwarten, dass Powell sich gegen das Gerede über eine Straffung der Politik sperrt, weil es auf dem Arbeitsmarkt eine große Flaute gibt.“ Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 29.861 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1980 Punkten.