Nikkei, Topix und Co.: Asiens Börsen ohne gemeinsame Richtung

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. „Solange die Anleiherenditen nicht nachhaltig ausbrechen, egal in welche Richtung, bleibt es sehr schwer zu bestimmen, in welche Richtung sich Aktien kurzfristig bewegen werden“, schrieben die Analysten von JPMorgan in einer Notiz.