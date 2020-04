Nikkei, Topix & Co.: Börsen in Asien trotz Öl-Einigung von Corona beherrscht

„Während Panikverkäufe, die wir im letzten Monat gesehen haben, nachgelassen haben, will der Großteil der Investoren die Aktienkurse nicht nach oben jagen, da wir im Begriff sind, mehr Anzeichen für wirtschaftlichen Abschwung zu sehen“, sagte Masahiro Ichikawa, Senior Stratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Zudem stehen in dieser Woche Bilanzzahlen von US-Unternehmen an, und China wird am Dienstag seine Handelsdaten veröffentlichen.