Nikkei, Topix und Co: Hoffnungen auf US-Finanzpaket verunsichern Asia-Börsen

Die asiatischen Anleger haben am Mittwoch auf erneute Hoffnungen in Bezug auf ein US-Konjunkturpakt unterschiedlich reagiert: Die Börse in Tokio zeigte sich zunächst stärker, Shanghai rutschte ab. "Es wird ein ziemlich gemischter Tag", sagte Ryan Felsman, Senior Ökonom bei CommSec. "Die Menschen durchdenken die Chancen für ein US-Konjunkturpaket, und die Märkte sind vor diesem Hintergrund sehr vorsichtig."

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist zuversichtlich, bis Ende der Woche einen Durchbruch bei den Gesprächen mit Finanzminister Steven Mnuchin über ein neues Rettungspaket für die angeschlagene US-Wirtschaft zu erzielen.