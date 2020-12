Nikkei, Topix und Co.: Neue Impfhoffnungen treiben Asia-Börsen wieder an

Nach den Gewinnmitnahmen am Vortag haben neue Impfhoffnungen die asiatischen Börsen am Dienstag wieder angetrieben. Der US-Pharmakonzern Moderna hatte in den USA und in der EU nach vielversprechenden Studienergebnissen eine Notfallzulassung seines Corona-Impfstoffs beantragt. „Wir haben eindeutig eine große Liquiditätswelle in Aktien als Reaktion auf die Impfstoffnachrichten und als Reaktion auf US-Wahlnachrichten gesehen“, sagte Hamish Tadgell, Portfoliomanager bei SG Hiscock.