Nikkei, Topix & Co: Spannungen zwischen China und den USA lasten auf Asia-Börsen

Spannungen zwischen China und den USA belasten den Optimismus an den asiatischen Börsen, der durch die technologiegetriebene Rally an der Wall Street ausgelöst wurde. Die US-Regierung kündigte am Montag an, die Beschränkungen für Huawei weiter zu verschärfen, um den Zugang zu kommerziell erhältlichen Chips einzuschränken. „Mit Halbleitern haben wir wieder eine gewisse technische Stärke gesehen“, sagte Thomas Hayes, Vorsitzender von Great Hill Capital, über die US-Rally.