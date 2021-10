Nikkei, Topix und Co: Tokioter Börse im Minus – Ölpreis im Blick

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Neben den anhaltenden Sorgen um die chinesische Immobilienbranche lastete auch ein vergleichsweise hoher Ölpreis auf die Stimmung der Händler. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 27.586 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1942 Punkten. In China blieben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.