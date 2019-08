Nikkei, Topix & Co: Tokioter Börse kaum verändert

Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien des japanischen Hotelbetreibers Unizo 12,9 Prozent auf 4065 Yen in die Höhe. Händler verwiesen auf einen Medienbericht, wonach die US-Investmentgesellschaft Fortress, die zum japanischen Technologieinvestor SoftBank gehört, eine Offerte für Unizo vorlegen will. Das Gebot sei höher als die 3100 Yen je Aktie, die die Reiseagentur H.I.S für Unizo auf den Tisch gelegt habe, berichtet die Zeitung „Nikkei“.