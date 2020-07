Nikkei, Topix & Co: US-Konjunkturabsturz setzt asiatischen Börsen zu

Der Tokioter Börse hat der starke Yen infolge des Einbruchs der US-Wirtschaft in der Coronakrise zu schaffen gemacht. Die Suche nach sicheren Anlagen ließ den Kurs der japanischen Währung steigen, was die heimischen Exportwerte zusätzlich belastete. Zudem drückten am Freitag schwache Gewinne des Halbleiterherstellers Advantest auf die Stimmung der Investoren. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fiel um 1,87 Prozent auf 21.921 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,8 Prozent und lag bei 1512 Punkten.