Nikkei, Topix & Co: Weltweite Ausbreitung des Coronavirus bremst asiatische Anleger

Die asiatischen Anleger sind weiterhin durch die Ausbreitung des Coronavirus außerhalb Chinas beunruhigt. Die Aussichten für das weltweite Wachstum verdunkeln sich, Infektionen und Todesfälle in Südkorea, Italien und im Nahen Osten haben zugenommen. „Es gibt viele schlechte Nachrichten an der Coronavirus-Front, und die Gesamtzahl der neuen Fälle steigt weiter“, schrieb AMP-Chefökonom Shane Oliver in einer Mitteilung. „Natürlich gibt es viel Unsicherheit über die Falldaten und neue Fälle außerhalb Chinas scheinen sich immer noch zu entwickeln. Der wirtschaftspolitische Fluss muss weiter gehen, obwohl die chinesische Wirtschaft im Märzquartal wahrscheinlich geschrumpft sein wird.“