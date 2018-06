Öl: Ölpreis steigt vor Beginn des Opec-Treffens

An diesem Freitag und am Samstag treffen sich die Opec und andere wichtige Förderländer wie Russland in Wien. Nach Vorgesprächen will ein Opec-Ausschuss eine Anhebung der Fördermenge um eine Million Barrel pro Tag vorschlagen. Allerdings lehnt der Iran dies ab. Der iranische Energieminister Bijan Namdar Zanganeh hat in der Nacht Vorgespräche verlassen und sagte voraus, dass die Opec sich nicht einigen werde.