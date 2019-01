 Öl: Ölpreise legen etwas zu

Gestützt wurden die Ölpreise auch durch die jüngste Entwicklung der aktiven Bohrlöcher in den USA. Am Freitag hatte die Ausrüsterfirma Baker Hughes mitgeteilt, dass in der vergangenen Woche 852 Bohrlöcher in Betrieb gewesen seien und damit 21 weniger als in der Woche zuvor. Die Zahl der aktiven Bohrlöcher ist damit auf den tiefsten Stand seit vergangenen Mai gefallen.