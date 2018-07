Öl: Ölpreise wenig verändert

Frankfurt, SingapurDie Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Sie konnten damit nicht an die deutlichen Gewinne vom Vortag anknüpfen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Morgen 72,77 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl zur Lieferung im August stieg geringfügig um zwei Cent auf 68,78 Dollar.