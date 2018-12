Ölproduktion Katar will die Opec verlassen

03. Dezember 2018 , aktualisiert 03. Dezember 2018, 08:00 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Katar will zu Jahresbeginn 2019 aus dem Ölkartell Opec austreten. Das kündigte Energieminister Saad Sherida al-Kaabi am Montag an.