Offene Immobilienfonds Was die Immobilienkrise für Fondsanleger bedeutet

Wer einen offenen Immobilienfonds wie etwa den Deka Immobilien Europa – mit knapp 18 Milliarden Euro der größte seiner Art – kaufen will, kann ihn direkt von der Fondsgesellschaft bekommen oder über die Börse. Gleiches gilt beim Verkauf: Die Fondsgesellschaft nimmt die Anteile zu derzeit 47,34 Euro das Stück zurück. An der Börse aber ließen sich mit einem Verkauf aktuell nur 43,29 Euro erzielen, fast neun Prozent Abschlag. So viel war es zuletzt in der akuten Phase des Corona-Ausverkaufs. Dass an der Börse wieder so hohe Abschläge verlangt werden, hat verschiedene Gründe – und signalisiert Stress.