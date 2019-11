Online-Handelskonzern: Alibaba könnte bis zu 12,9 Milliarden Dollar bei Zweitplatzierung einsammeln

Der chinesische Online-Handelsriese werde Insidern zufolge bis zu 12,9 Milliarden Dollar bei seiner Zweitplatzierung an der Hongkonger Börse erzielen. Laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen werde Alibaba potenziellen Anlegern die Anteilsscheine zu jeweils 176 Hongkong-Dollar anbieten, was einem Abschlag von 2,8 Prozent auf den Schlusskurs der Aktien in New York am Dienstag entspräche.