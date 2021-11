Payment for Order Flow Was (Neo-)Brokern jetzt droht

Und damit nicht genug. Die Frankfurter weisen sogar darauf hin, dass die Konkurrenz von einem Verbot ja viel schlimmer betroffen wäre, und FlatexDegiro davon profitieren will. „Anpassungen in der Preisgestaltung von Vergleichsunternehmen, deren Geschäftsmodelle überwiegend oder ausschließlich auf Payment for Order flow basieren, würden die führende Marktposition von FlatexDegiro in Europa weiter stärken.“ Viel deutlicher kann der Seitenhieb auf Konkurrenten wie Trade Republic oder Scalable Capital kaum ausfallen.