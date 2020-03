Personalausweis beantragen Personalausweis: Beantragung, Kosten und Pflichten der Bürger

Normalerweise sollten Sie Ihren neuen Personalausweis im Bürgeramt Ihres Wohnort beantragen können. Bei Bürgerämtern in kleineren Städten und Gemeinden können Sie Ihren Personalausweis in der Regel ohne einen Termin, also spontan, beantragen. In größeren Städten empfiehlt es sich allerdings, zuvor einen Termin zu vereinbaren, um längere Wartezeiten vor Ort zu vermeiden.