Private-Equity-Gesellschaft: Apollo plant offenbar Übernahme von Tech Data für fünf Milliarden Dollar

Die Private-Equity-Gesellschaft Apollo Global will Insidern zufolge den amerikanischen IT-Händler Tech Data für knapp 5 Milliarden Dollar übernehmen. Apollo biete pro Aktie etwa 130 Dollar in bar, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Dienstag. Die Aktie des IT-Konzerns schloss am Dienstag an der Börse mit 111,34 Dollar.