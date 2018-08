Prognose gesenkt Gewinnwarnung für Pandora-Aktien

Eine Prognosesenkung brockt Pandora den größten Kurssturz seit sieben Jahren ein. Die Aktien der für ihre „Charms“-Anhänger bekannten Firma fielen am Dienstag in Kopenhagen um gut 20 Prozent auf ein Viereinhalb-Jahres-Tief von 342,90 Kronen. Dabei wechselten innerhalb der ersten Handelsstunde bereits rund drei Mal so viele Pandora-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.