Rohstoffe Ölpreise bestätigen positiven Trend

Aufmerksamkeit zogen Berichte über eine Explosion in einem saudi-arabischen Hafen auf sich. Ein Öltanker sei von der Explosion getroffen worden, hieß es in Medienberichten. Die genauen Umstände des Vorfalls seien zunächst unklar gewesen. Der Reederei Hafnia zufolge wurde eines ihrer Schiffe beim Entladen von einem „externen Objekt“ getroffen. Die Crew habe das durch eine Explosion ausgelöste Feuer unter Kontrolle gebracht. Niemand sei verletzt worden. Der Vorfall wirft ein Licht auf die Gefahr von Angebotsunterbrechungen in der konfliktträchtigen Golfregion.