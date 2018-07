Rohstoffe: Ölpreise bewegt sich nur wenig

New York/LondonDie Ölpreise haben sich am Freitag zunächst kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 74,51 US-Dollar. Das waren 3 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verharrte bei 69,61 Dollar.