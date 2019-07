Rohstoffe: Ölpreise legen nach G20-Gipfel deutlich zu

Entscheidende Impulse für den Ölpreis gingen vom G20-Gipfel am Wochenende in Japan aus. Die wichtigen Ölförderländer Russland und Saudi-Arabien hatten sich auf eine Fortführung des Produktionslimits geeinigt. Russlands Präsident Wladimir Putin und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman stellten am Samstag einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten für die Verlängerung in Aussicht.