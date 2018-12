Rohstoffe Preise für Industriemetalle nach G20-Gipfeltreffen im Aufwind

FrankfurtDer am Wochenende ausgehandelte Burgfrieden im Zollstreit zwischen China und den USA hat am Montag die Preise für Industriemetalle in die Höhe getrieben. So kletterte der Kurs des wichtigsten Industriemetalls Kupfer um 2,5 Prozent auf 6352 Dollar je Tonne und erreichte den höchsten Stand seit Anfang Oktober.