Rohstoffe Trotz Streit im Ölkartell: Ölpreise legen zu

Trotz der anhaltenden Unstimmigkeiten innerhalb des Ölverbunds Opec-plus notieren die Ölpreise am Dienstag leicht im Plus. Am Vormittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 48,20 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 44,62 Dollar.