Romeo Lacher: Präsident des Schweizer Börsenkonzerns SIX tritt zurück

ZürichDer Präsident des Schweizer Börsenbetreibers SIX tritt spätestens zur Generalversammlung 2020 zurück. Romeo Lacher wolle sich auf seine Funktion als Verwaltungsrats-Präsident des Vermögensverwalters Julius Bär konzentrieren, wie die SIX am Dienstag mitteilte. Lacher soll im kommenden Monat in das Amt gewählt werden.