Softwarefirma: Börsengang von Serviceware soll 100 Millionen Euro einbringen

FrankfurtDer Unternehmenssoftware-Hersteller Serviceware will am 20. April sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern. Der Mittelständler aus dem hessischen Bad Camberg bietet bis zu 3,7 Millionen Aktien zu einem Preis von 22,50 bis 27,50 Euro an, wie Serviceware am Freitag im Börsenprospekt mitteilte.