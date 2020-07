Sonderumfrage: Sentix warnt trotz Anstieg des Konjunkturbarometers: „Zu großer Optimismus fehl am Platze“

In einer Sonderumfrage hat die Beratungsfirma erneut abgefragt, in welchem Umfang die Corona-bedingten Konjunkturverluste binnen Jahresfrist ausgeglichen werden können. Dabei äußerten die Anleger wiederum die Erwartung, dass dies nur zu rund 60 Prozent der Fall sein wird. Es habe sich in den vergangenen vier Wochen also keine verbesserte Langfristperspektive für die Anleger ergeben, erklärte Hübner.