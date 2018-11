Technologieunternehmen Softbank legt Ausgabepreis für Mobilfunktochter fest

TokioDer Technologiekonzern Softbank hat den vorläufigen Ausgabepreis für den Börsengang seiner Mobilfunktochter festgesetzt. Mit den angepeilten 1500 japanischen Yen (11,61 Euro) je Aktie würde Softbank wie erwartet umgerechnet rund 18,5 Milliarden Euro ohne die Mehrzuteilungsoption erlösen, teilte der Konzern am Freitag in Tokio mit. Das Unternehmen hatte bereits in diesem Monat einen Preis von 1500 Yen angedeutet.