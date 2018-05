Topix, Nikkei & Co: Italien-Sorgen lassen nach – Japan-Börse legt zu

TokioUnter Anlegern in Japan haben Sorgen im Zusammenhang mit der Suche nach einer Regierung in Italien am Donnerstag nachgelassen. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index bis Mittag um 0,4 Prozent auf 22.112 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,3 Prozent auf 1741 Zähler zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kletterte um 0,7 Prozent nach oben.