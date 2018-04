Topix, Nikkei und Co. : Japans Börse folgt Wall Street ins Minus

TokioNegative Vorgaben der Wall Street haben am Mittwoch auch die Stimmung an der Tokioter Börse beeinträchtigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fiel am Vormittag um 0,65 Prozent auf 22.134 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,46 Prozent auf 1761 Zähler.