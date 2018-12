 Topix, Nikkei & Co: Nikkei startet mit Gewinn in die Woche

Unterdessen senkte das Finanzministerium in Südkorea am Montag seine Schätzungen für die Konjunktur in diesem und im nächsten Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt der viertgrößten Wirtschaft Asiens dürfte in beiden Jahren um 2,6 bis 2,7 Prozent zulegen. Bisher waren für dieses Jahr 2,9 Prozent und für nächstes Jahr 2,8 Prozent geschätzt worden.