Topix, Nikkei und Co.: Rücktritt von Trumps Wirtschaftsberater belastet Tokioter Handel

Vor allem Stahlwerte gaben nach. So büßten die Aktien von Nippon Steel & Sumitomo Metal 1,7 Prozent ein. Der Euro legte am Devisenmarkt in Fernost 0,1 Prozent auf 1,2417 Dollar zu. Zur japanischen Währung gab der Dollar 0,4 Prozent auf 105,71 Yen nach.