Topix, Nikkei und Co.: Stabiler Yen stützt Tokioter Handel

21. Februar 2018 , aktualisiert 21. Februar 2018, 04:04 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Aktienhandel in Fernost startet am Mittwoch mit leichten Gewinnen. In Japan profitieren Exporttitel von der stabilen Landeswährung.