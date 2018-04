Topix, Nikkei & Co Tokioter Börse kommt kaum vom Fleck – Olympus mit Kurssprung

17. April 2018 , aktualisiert 17. April 2018, 06:42 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

An der Börse in Tokio gab es am Morgen vor allem einen Gewinner: Olympus-Aktien schossen um sechs Prozent in die Höhe. Eine überraschende Entwicklung.