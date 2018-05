Topix, Nikkei & Co: US-Ausstieg aus Iran-Abkommen lässt Asiens Anleger kalt

Das war allerdings die schärfste Reaktion der ersten Anleger, die auf den unilateralen Bruch des Atomabkommens durch die USA reagieren konnten. In Australien, Hongkong, Taiwan und Südkorea stiegen die Leitindizes leicht, Shanghais Composite Index eröffnete nur gering schwächer. Eine akute Krise in der Golfregion scheinen die Anleger also nicht zu erwarten.