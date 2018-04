Topix, Nikkei und Co.: Wall Street hilft Asiens Börsen auf die Sprünge

Der südkoreanische Won zog zum Dollar 0,3 Prozent an. An den Devisenmärkten in Fernost lag ferner der Euro mit 1,2110 Dollar leicht im Plus. Zur japanischen Währung sank der Dollar geringfügig auf 109,16 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9891 Franken je Dollar und 1,1978 Franken je Euro gehandelt.