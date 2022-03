Trade Republic, Scalable Capital, Justtrade Die versteckten Kosten der Neobroker

Dafür, dass Lang & Schwarz und Co. von den Smartphonebrokern täglich tausende Orders auf ihrer Plattform abwickeln können, zahlen sie an die Broker eine Provision, die sogenannte Rückvergütung. Je nach dem, was gehandelt wird – für komplexe Derivate wird mehr gezahlt als für simple ETF-Sparpläne – können das bis zu 17,60 Euro je Kundenorder sein. So zumindest teilt es Deutschlands größter Neobroker Trade Republic in seinen Geschäftsbedingungen mit. Für die Broker ist dieses sogenannte Payment for Order Flow der wesentliche Teil ihres Geschäftsmodells.