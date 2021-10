Hinzu kommt die niedrige Umlaufgeschwindigkeit: Das Geld wird kaum in die Realwirtschaft investiert, sondern an den Kapitalmärkten angelegt. Dies führt zu einer enormen Inflation der Vermögenspreise. Zu sehen ist dieser Effekt zum Beispiel an den Immobilienmärkten. Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im zweiten Quartal 2021 um durchschnittlich 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Dabei handelt es sich um den größten Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000, berichtete unlängst das statistische Bundesamt. Auch an den Aktienmärkten jagt ein Höchststand den nächsten.