Im Dax setzt sich die Reihe guter Geschäftsergebnisse fort. Die Deutsche Börse AG hat im dritten Quartal mit einem Gewinnplus von 32 Prozent mehr verdient als erwartet. Für ein gutes Zusatzgeschäft sorgt derzeit der lebhafte Handel mit Strom- und Gasprodukten. Insgesamt erzielt die Deutsche Börse seit Jahren stabile, steigende Nettogewinne; selbst in allgemeinen Krisenphasen wie 2020 stiegen die Erträge. Die Bewertung der Aktie ist im internationalen Vergleich moderat, mittelfristig sollte der Kurs zumindest wieder das Top um 170 Euro erreichen.



Bei SAP kam es zu kurzfristigen Irritationen, nachdem das Management nach guten Quartalszahlen sich zur Marge etwas vorsichtiger äußerte. Am Erfolg und am Wachstum des wichtigen Cloud-Geschäfts ändert dies aber nichts, ebenso wenig an der relativen Unterbewertung im Vergleich zu reinen Cloud-Aktien wie Salesforce. Kurzfristig dürfte sich im Kursbild die Schiebezone zwischen 115 und 126 Euro fortsetzen. Mittelfristig ist ein Anstieg zum bisherigen Hoch um 140 Euro wahrscheinlicher als ein Absturz in Richtung 100 Euro.