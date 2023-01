Noch in den Jahren 2018 und 2019 waren sogenannte virtuelle Roadshows, bei denen Vorstände und Investor Relations-Abteilungen aus ihren Büros oder dem Homeoffice mit professionellen Anlegern weltweit konferierten, die absolute Ausnahme. In den ersten 18 Monaten der Pandemie gab es ab Anfang/Mitte 2020 dann fast ausschließlich virtuelle Kontakte zwischen Unternehmen und ihren institutionellen Investoren. Im Frühjahr 2022 drängte alles wieder zurück in Richtung Präsenzveranstaltungen. Hatten die meisten Unternehmen sich noch im letzten Winter eher eine langsame Rückkehr in ein hybrides Modell, etwa mit 50 Prozent Präsenz- und 50 Prozent virtuellen Investorenmeetings vorgestellt, lag die Wirklichkeit schon sehr bald eher wieder bei 80 Prozent (oder mehr) zugunsten der Präsenz.