Vermögensverwalter: Nach Suspendierung von Fondsmanager – GAM versucht Investoren zu beruhigen

GAM hatte den Fondsmanager nach einer internen Untersuchung wegen seines Umgangs im Risikomanagement und seinen Aufzeichnungen in bestimmten Fällen suspendiert. Details sind bislang nicht bekannt. In einem Schreiben an Investoren versuchte die GAM-Führung zu beruhigen: Gegenstand der Untersuchung sei das Verhalten des suspendierten Fondsmanagers bei seinen Investitionsentscheiden.