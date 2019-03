Vorbereitung auf Brexit Londoner Börse streicht 250 Jobs

Im Fall eines harten Brexit will die Londoner Börse den europäischen Aktienhandel für EU-Kunden verlagern. Die Handelsplattform Turquoise werde die dafür nötige Lizenz in Amsterdam voraussichtlich in Kürze erhalten, sagte Schwimmer. Sollte Großbritannien sich mit der EU auf eine Übergangsregelung einigen, werde der Handel von auf Euro lautenden Aktien aber in London bleiben. Obwohl die Londoner Börse das Ziel einer Bruttomarge von 55 Prozent für 2019 als nicht erreichbar bezeichnete, legte die LSE-Aktie um 2,5 Prozent zu. Das Margenziel für 2019 sei ohnehin unrealistisch gewesen, erklärten die Analysten der Bank of America. Es sei daher sinnvoll, sich davon zu verabschieden.