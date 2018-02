Wall Street aktuell: Aktien von Autovermietern gehen durch die Decke

New YorkNach drei Verlust-Tagen in Folge hat sich die Wall Street am Donnerstag teilweise erholt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte 0,7 Prozent auf 24.962 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,1 Prozent auf 2703 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 7210 Punkte.