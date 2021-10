Wall Street: Inflationssorgen setzen Wall Street zu – Bilanzsaison im Blick

In Erwartung einer Welle von Firmenbilanzen halten sich Anleger mit Engagements an der Wall Street zurück. Außerdem dämpften wieder aufgeflammte Inflationssorgen ihre Kauflaune am Montag. Auch der Blick nach China machte den Investoren wenig Freude: Gebremst von Lieferengpässen, Stromausfällen und Turbulenzen am Immobilienmarkt schaltet Chinas Wirtschaftsmotor einen Gang zurück. Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 gaben zur Eröffnung je rund 0,2 Prozent nach, bei der Technologiebörse Nasdaq betrug das Minus 0,4 Prozent.