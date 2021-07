Wall Street: US-Börsen steigen nach positiven Firmenbilanzen – Coca-Cola-Aktien sind gefragt

Ermutigende Firmenbilanzen locken Anleger an die Wall Street. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um bis zu 0,6 Prozent. „Jeder weiß, dass die Zahlen für das zweite Quartal die größten Zuwächse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bringen“, sagte Portfoliomanager Tom Martin vom Vermögensverwalter Globalt. Der Mangel an Alternativen und die Furcht, etwas zu verpassen, treibe Anleger in Aktien.