Wall Street Wall Street setzt Erholung fort

23. Februar 2018 , aktualisiert 23. Februar 2018, 17:17 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

An den New Yorker Börsen beginnt der Freitagshandel mit Gewinnen. Im Fokus stehen in der Folge die Auftritte mehrerer US-Notenbanker.