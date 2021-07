Wall Street: Wall Street weiter auf Rekordjagd – Panik-Verkäufe bei chinesischen Aktien

Unter Verkaufsdruck gerieten auch chinesische Technologiefirmen wie der Online-Händler Alibaba , der Suchmaschinen-Betreiber Baidu und der Uber-Rivale Didi, deren Aktien jeweils rund fünf Prozent verloren. Auch in dieser Branche ziehen die chinesischen Behörden die Daumenschrauben an. So verbot die Regierung dem Technologie-Konzern Tencent, Exklusiv-Verträge für seinen Musikstreaming-Dienst Tencent Music abzuschließen. Dessen in den USA notierten Papiere brachen um mehr als elf Prozent ein.