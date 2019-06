We Work IPO Das Platzen der Coworking-Blase ist eine Frage der Zeit

Dabei ist die „We-Story“ beeindruckend, so wie es sich für Börsenaspiranten gehört: Beim Marktführer geht es beileibe nicht mehr nur um die Vermietung von Büroflächen in angesagten Locations. Vielmehr hat das Unternehmen ein beachtliches Sternensystem um sich herum geschaffen, etwa ein Soziales Netzwerk, eine Kindergarten-Sparte, WeSleep (Hotel) und WeBank. Daher gliedert sich die Firma – deren Dachorganisation seit Januar The We Company heißt – in die drei Hauptbereiche We Work, WeLive und WeGrow.