Antworten auf Leserfragen „Bringen nachhaltige Anlagen überhaupt Rendite?“

Gibt es eigentlich klimafreundliche Autoaktien?

Jein. Weil alle Autos Treibhausgase emittieren, kann man sie schlecht klimafreundlich nennen und deswegen gibt es auch keine klimafreundlichen Autoaktien. Aber es gibt klimafreundlichere Autos als herkömmliche Verbrenner: Elektroautos. An der Börse ist vor allem E-Auto-Pionier Tesla bekannt. Doch es gibt viele andere börsennotierte Unternehmen, die in dem Bereich erfolgreich sind. In unserer Titelgeschichte stellen wir vier davon vor.



Ist es nicht so, dass man doch Geld verliert, weil es am Ende eine spekulative Anlage ist?

Mit jeder Geldanlage kann man Geld verlieren, da bilden nachhaltige Aktien oder Fonds leider keine Ausnahme. Wer aber das Einmaleins des Anlegens beherzigt, kann sein Risiko begrenzen. Dazu gehört, nur Geld am Kapitalmarkt zu investieren, das man nicht kurzfristig braucht. So vermeidet man, zu ungünstigen Zeitpunkten verkaufen zu müssen. Wichtig ist zudem, sein Kapital breit über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Immobilien zu streuen und auch in den einzelnen Bereichen zu diversifizieren; also bei Aktien zum Beispiel Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Länder ins Portfolio aufzunehmen. Am einfachsten geht das mit Indexfonds (ETFs), die einen Aktien- oder Anleiheindex, in dem viele verschiedene Werte vertreten sind, abbilden.